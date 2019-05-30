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فيديو.. الملك سلمان: عدم اتخاذ موقف رادع وحازم تجاه إيران جعلها تتمادى في أنشطتها التخريبية
ندّد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمام قادة وأمراء دول الخليج في القمة الخليجية بجرائم إيران في المنطقة.
وقال الملك سلمان، حفظه الله في القمة الخليجية، إنه لا بد من الإشارة إلى أن عدم اتخاذ موقف رادع وحازم لمواجهة الأنشطة التخريبية للنظام الإيراني في المنطقة، هو ما قاده للتمادي في ذلك والتصعيدِ بالشكلِ الذي نراه اليوم”.
وطالب الملك سلمان المجتمع الدولي بأن يتحمل مسؤولياته في ردع إيران، بقوله “نطالبُ المجتمعَ الدولي بتحملِ مسؤولياته إزاء ما تشكله الممارسات الإيرانية من تهديد للأمن والسلم والدوليين، واستخدام كافة الوسائل، لوقف النظام الإيراني من التدخلِ في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ورعايته للأنشطة الإرهابية في المنطقة والعالم، والتوقف عن تهديد حرية الملاحة في المضائق الدولية.
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