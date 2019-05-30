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2019-05-30 فيديو.. الملك سلمان يستقبل ممثل سلطنة عمان في قصر الصفا متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة Advertisements استقبل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، ممثل سلطنة عمان السيد شهاب بن طارق آل سعيد مستشار السلطان قابوس بن سعيد في قصر الصفا بمكة المكرمة.









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