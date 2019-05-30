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2019-05-30 فيديو.. خادم الحرمين يستقبل ملك البحرين في قصر الصفا متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في قصر الصفا قبيل انطلاق فعاليات القمة الخليجية.









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