- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم بث مباشر.. انطلاق القمتين الخليجية والعربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
بث مباشر.. انطلاق القمتين الخليجية والعربية
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
تستضيف مكة المكرمة اليوم الخميس، القمتين العربية والخليجية، بالإضافة إلى القمة الإسلامية التاريخية غدًا، وذلك بحضور قادة 57 رئيس دولة.
ويُشارك في تغطية القمم الثلاث في مكة المكرمة 390 صحفيًا دوليًا، و59 قناة خصص لها 4 مراكز إعلامية مجهزة بأحدث التقنيات الإعلامية.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان قد دعا في وقت سابق إلى عقد قمتين طارئتين لدول مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية، فيما من المقرر أن تشهد مكة القمة الإسلامية العادية الرابعة عشرة.
وتأتي القمم الثلاث في محاولة من المملكة لوضع الدول العربية والإسلامية أمام مسؤوليتها التاريخية لمواجهة التهديدات الإيرانية والاعتداءات المتكررة التي تستهدف منشآت النفط والملاحة الدولية.
رابط البث المباشر (
) و(هنا).
.@STVLIVECH #السعودية_مباشر #قمم_مكة https://t.co/kZZXRYxI7s— السعودية مباشر (@STVLIVECH) May 30, 2019
كانت هذه تفاصيل خبر بث مباشر.. انطلاق القمتين الخليجية والعربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.