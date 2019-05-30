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2019-05-30 الملك سلمان يستقبل قادة الدول الخليجية والعربية في قصر الصفا متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قادة الدول الخليجية والعربية في قصر الصفا بمكة المكرمة. Advertisements وكان خادم الحرمين الحرمين الشريفين قد وصل منذ قليل، إلى مقر انعقاد القمتين الخليجية والعربية الطارئتين في مكة المكرمة.









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