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الان تتابع عاجل .. الزياني يندد بالأعمال التخريبية التي تمثلت في تهديد سلامة إمدادات النفط في المياه الإقليمية الإماراتية ومحطتي ضخ النفط في المملكة #القمه_الخليجيه_العربيه #قمم_مكه والان مع التفاصيل
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قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، الدكتور عبد اللطيف الزياني، إن القمة الطارئة تنعقد في ظل تحديات جسيمة تتطلب مزيدا من التعاضد.
وأضاف “الزياني” خلال كلمته بالقمة الخليجية في مكة المكرمة، أن هناك حرص دائم وسعي من الدول الخليجية للحفاظ على مسيرة مجلس التعاون الخليجي، حتى يظل ذلك الكيان متماسك قادر على مواجهة كافة التحديات.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل .. الزياني يندد بالأعمال التخريبية التي تمثلت في تهديد سلامة إمدادات النفط في المياه الإقليمية الإماراتية ومحطتي ضخ النفط في المملكة #القمه_الخليجيه_العربيه #قمم_مكه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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