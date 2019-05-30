الان تتابع انطلاق قمة مجلس التعاون الخليجي خلال لحظات والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعة واحدة - 11:17 م, 30 مايو 2019 م التعليقات: 0 تنطلق قمة مجلس التعاون الخليجي، خلال لحظات، بعد وصول القادة إلى قصر الصفا بمكة.

وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى مقر انعقاد القمتين الطارئتين بمكة المكرمة.

واستقبل الملك قادة الدول الخليجية والعربية في قصر الصفا بمدينة مكة المكرمة.

وتوافد زعماء الدول العربية إلى المملكة، الخميس، لحضور القمة العربية الاستثنائية التي دعا إليها الملك سلمان بن عبدالعزيز لبحث الاعتداءات الأخيرة بالسعودية والإمارات في ظل تصاعُد التوتّر في منطقة الخليج بين الولايات المتحدة وإيران.

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