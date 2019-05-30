رئيسا تونس ومالي ورئيس وزراء باكستان يصلون إلى جدة للمشاركة في قمم مكة

جدة - عمرو شويل وصل الرئيس الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية إلى جدة اليوم، للمشاركة في القمة العربية الاستثنائية، والقمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي ستعقدان بمكة المكرمة.

وكان في استقبال فخامته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط , والأمين العام المساعد لمنظمة التعاون الإسلامي للشؤون السياسية عبدالله عبدالرحمن عالم ، ومعالي أمين محافظة جدة صالح التركي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس رئيس بعثة الشرف محمد بن محمود العلي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي، ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.

ووصل فخامة الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا رئيس جمهورية مالي إلى جدة اليوم ، للمشاركة في القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي ستعقدان بمكة المكرمة.

وكان في استقبال فخامته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، ومعالي أمين محافظة جدة صالح التركي، والأمين العام المساعد لمنظمة التعاون الإسلامي للشؤون السياسية عبدالله عبدالرحمن عالم , وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مالي رئيس بعثة الشرف السفير خالد الخالد ، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي، ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.

كما وصل معالي وزير الدولة للتخطيط والتنمية بجمهورية بنين عبدالله بيوتجاني، إلى جدة اليوم، للمشاركة في القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي ستعقد بمكة المكرمة.

وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الوزير المفوض بوزارة الخارجية رئيس بعثة الشرف المرافق هاني عبدالوهاب كاشف، ومندوب عن المراسم الملكية.