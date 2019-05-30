الان تتابع عاجل .. انطلاق #القمة_الخليجية_العربية خلال لحظات بعد وصول القادة إلى قصر الصفا بمكة #قمم_مكه والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعتين - 10:43 م, 30 مايو 2019 م التعليقات: 0 استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قادة الدول الخليجية والعربية في قصر الصفا بمكة المكرمة. ووصل خادم الحرمين إلى مقر انعقاد القمتين الخليجية والعربية الطارئتين، قبل قليل.

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