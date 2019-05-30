رابط الاستعلام عن مساعدة الضمان الاجتماعي لشهر رمضان برقم الهوية 1440هـ

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، عن أسماء المواطنين المستفيدين من مساعدة الضمان الاجتماعي شهر جمادي الأولى برقم الهوية 1440هـ، وقالت وزارة العمل أنها قامت بإيداع قيمة مقطوعة الضمان الاجتماعي في حسابات المواطنين السعوديين البنكية مباشرة، وصرحت أن هذه الأسماء تم اختيارها حسب أولوية التقديم للمساعدات المقطوعة، وتمثل هذه الأسماء جزء من الحالات التي كانت موضوعه على قوائم الانتظار، وسوف نعرض عليكم من خلال موقعنا نجوم مصرية شروط الحصول على المساعدة المقطوعة، وكذلك رابط التقديم والاستعلام عن المقطوعة.

شروط استحقاق مساعدة الضمان الاجتماعي شهر جمادي الأولى برقم الهوية 1440هـ

لا يقل عمر المواطنين السعوديين الراغبين في الحصول على المساعدة المقطوعة للضمان الاجتماعي عن 35 عاماً. صرحت وزارة العمل السعودية أن الحد الأعلى للمساعدات المقطوعة سنوياً 30 ألف ريال سعودي. أن الغرض الرئيسي من إنشاء المقطوعة هو الارتقاء بالمستوى المعيشي والاقتصادي للمواطن السعودي محدودي الدخل. تحدد قيمة مقطوعة الضمان الاجتماعي عن طريق تحديد عدد أفراد الأسرة وإجمالي الدخل الشهري للمواطنين المتقدمين للحصول عليها. للحصول على المساعدة المقطوعة يجب ألا يتعدى الدخل الشهري للمواطن السعودي الحد المانع للصرف. خصصت وزارة العمل رابط للتسجيل والاستعلام عن المساعدات المقطوعة لتسهيل عملية التقديم.

رابط الاستعلام عن مساعدة الضمان الاجتماعي شهر جمادي الأولى برقم الهوية 1440هـ

صرحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، أنها قامت بتخصيص رابط للاستعلام والتسجيل في المساعدة المقطوعة، وقالت أن الهدف الأساسي من إنشاء هذا الرابط، هو التخفيف من معاناة المواطنين السعوديين في الذهاب إلى مكاتب الضمان الاجتماعي المنتشرة في جميع أنحاء محافظات المملكة العربية السعودية، وتوفير والوقت والجهد الذي يضيعه المواطن في الذهاب لهذه المكاتب، وقالت الوزارة أنها تقوم بعمل دراسة حالة لكل مواطن متقدم للحصول على المساعدات المقطوعة، ويتم تسجيل هذه الدراسات على الحاسب الآلي، حتى نستطيع الرجوع إليها في أي وقت، ومن خلال هذه الدراسات يتم تحديد الحالات الأكثر احتياجاً إلى المساعدة المقطوعة ووضعها على قوائم الانتظار، وقالت أن إجمالي مبالغ المساعدة المقطوعة عن شهر جمادي الأولى بلغت 599.988.580 ريال، وعدد المواطنين المستفيدين من هذه المساعدات بلغ 46.771 مواطن، ودعت وزارة العمل المواطنين الدخول على رابط المساعدات المقطوعة للاستعلام والتسجيل في مقطوعة الضمان الاجتماعي السعودي.

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