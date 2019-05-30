رابط الاستعلام عن مستفيدي المساعدات المقطوعة شهر رمضان 1440هـ برقم السجل

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة السعودية، لم تودع بعد المساعدات المقطوعة شهر رمضان 1440هـ ،وأن آخر المساعدات المقطوعة كانت في شهر جمادى الأولى 1440هـ ، وقالت أن هذه المساعدات تم إيداعها مباشرة في الحسابات البنكية للمواطنين المستفيدين من هذه المساعدات، وذلك وفق قواعد معينة قامت وزارة العمل السعودية بوضعها، ومن أهمها هو مدى احتياج الفرد المتقدم للمساعدة المقطوعة لهذه المساعدات، ويقوم الضمان الاجتماعي السعودي بعمل دراسات على الحالات المتقدمة، لتحديد الحالات الأكثر احتياجاُ، ووضعها على قوائم الانتظار، وسوف نقوم من خلال موقع نجوم مصرية، بتوضيح شروط وقواعد الحصول على المساعدات المقطوعة، ورابط الاستعلام عن المساعدات المقطوعة 1440هـ.

شروط وقواعد الحصول على المساعدات المقطوعة شهر رمضان 1440هـ ورابط الاستعلام

وضعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، عدة شروط للحصول على المساعدة المقطوعة، ومن أهم هذه الشروط لا يقل سن المتقدم للمساعدات المقطوعة عن 35 عاماً، وتمنح حسب أولوية التقديم إليها بكل شفافية وموضوعية دون تحيز لأحد، وتعطى هذه المساعدات للأسر الأكثر احتياجاً، ومن شروطها أيضاً ألا يتجاوز راتب المتقدم للمساعدات المقطوعة الحد المانع للصرف، ويمكن الحصول على المساعدات المقطوعة مرة أخرى، ولكن بعد مرور عام من تاريخ الحصول عليها، وأن الحد الأقصى للمساعدات المقطوعة 30 ألف ريال سعودي، وتحدد قيمة هذه المساعدات حسب أعداد الأسرة، وراتب المتقدم للحصول عليها، ويمكن الاستعلام عن أسماء المستفيدين من خلال رابط المساعدة المقطوعة الذي قامت بتخصيصه وزارة العمل.

المبالغ المالية المخصصة لمعاش الضمان الاجتماعي والبرامج المساندة لشهر شوال 1440هـ

أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، معاش الضمان الاجتماعي، وإعانات الغذاء، وتسديد جزء من فاتورة الكهرباء، وإعانات غلاء المعيشة، في الحسابات البنكية لمستفيدي الضمان، وقال وكيل الضمان الاجتماعي المهندس إبراهيم بن يوسف المبارك، أن الوزارة قامت بتقديم موعد صرف معاشات الضمان الاجتماعي، والبرامج المساندة، ليتم صرفها قبل عيد الفطر المبارك، حيث بلغ إجمالي هذه المبالغ 2.013.376.468 ريال سعودي، منها 1.383.877.816 ريال معاشات ضمانية، ومساعدات من أجل الغذاء 191.408.784 ريال، وإعانات تسديد جزء من فواتير الكهرباء 101.489.868 ريال، وإعانات غلاء المعيشة 336.600.000 ريال، وصرحت وزارة العمل أن المواطن السعودي يستطيع إخراج الزكاة سواء كان في الداخل أو الخارج عن طريق بوابة زكاتي الإلكترونية.

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