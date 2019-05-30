شكرا لقرائتكم خبر عن إعلاميو «قمم مكة» يزورون مجمع كسوة الكعبة ومعرض عمارة الحرمين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد اللحياني (مكة المكرمة)

استضافت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الوفود الإعلامية المشاركة في القمم الثلاث التي دعا إليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والمنعقدة في مكة المكرمة.

ونظمت الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بالرئاسة -بالتعاون مع المركز الإعلامي للقمم الثلاث- زيارة للوفود الإعلامية العربية والإسلامية لمجمع الملك عبدالعزيز لصناعة كسوة الكعبة المشرفة ومعرض عمارة الحرمين الشريفين بمكة.

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وكان في استقبالهم مدير عام إدارة المعارض المهندس ماهر الزهراني، ومساعد مدير مجمع الملك عبدالعزيز لصناعة الكسوة هشام علاء الدين، ومساعد مدير عام العلاقات والإعلام والاتصال لشؤون الإعلام هاني حيدر وعدد من منسوبي الرئاسة.

وفي بداية الزيارة شاهد الوفد فيلما تعريفيا عن مراحل صناعة كسوة الكعبة المشرفة، تلا ذلك شرح مبسط قدمه مساعد مدير مجمع الملك عبدالعزيز خلال الجولة على مراحل صناعة الكسوة، وشاهد الوفد نموذجا حيا لمراحل صناعتها والآلات التقنية المستخدمة ومشاهدة صناع الكسوة خلال عملية التصنيع.

بعد ذلك، زار الوفد الإعلامي مقر معرض عمارة الحرمين الشريفين، حيث كان في استقبالهم مدير عام إدارة المعارض المهندس ماهر الزهراني، الذي اصطحبهم في جولة لمشاهدة مقتنيات المعرض الثمينة التي تتمثل في الحقبة الإسلامية الأولى وحتى العهد السعودي الزاهر، واستمع الوفد خلال الجولة لشرح عن المقتنيات التي يحتويها المعرض، مبدين إعجابهم بما شاهدوا من مقتنيات.

وفي ختام الجولة، قدم معرض عمارة الحرمين الهدايا للوفد الإعلامي المشارك في القمم الثلاث التي ستعقد في مكة المكرمة.