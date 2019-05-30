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داعش يتبنى تفجير كابل

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- بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن التفجير الانتحاري الذي وقع عند مدخل جامعة عسكرية في مدينة كابل الأفغانية، مما أودى بحياة ستة أشخاص على الأقل.

وقال التنظيم عبر وكالة أعماق التابعة له «إن أحد مقاتليه فجر نفسه بين حشد من الجنود الأفغان»، وقال المتحدث باسم شرطة كابل فردوس فارامارز «إن 16 شخصا أصيبوا في الهجوم».


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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