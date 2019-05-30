داعش يتبنى تفجير كابل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ كابل
أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن التفجير الانتحاري الذي وقع عند مدخل جامعة عسكرية في مدينة كابل الأفغانية، مما أودى بحياة ستة أشخاص على الأقل.
وقال التنظيم عبر وكالة أعماق التابعة له «إن أحد مقاتليه فجر نفسه بين حشد من الجنود الأفغان»، وقال المتحدث باسم شرطة كابل فردوس فارامارز «إن 16 شخصا أصيبوا في الهجوم».
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