5 قتلى مدنيين في قصف للأسد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ دمشق

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل خمسة مدنيين «امرأة وأربعة أطفال» أمس، جراء قيام طائرات النظام الحربية بقصف مدينة معرة بالقطاع الجنوبي من ريف إدلب.

وقال المرصد «إن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود أكثر من 18 جريحا بعضهم في حالة خطرة، مشيرا إلى تنفيذ طائرات النظام الحربية 36 غارة جوية أمس على منطقة «خفض التصعيد».

ولفت إلى غارات استهدفت اللطامنة وكفرزيتا وأرينبة والهبيط وكفروما ومحور كبانة بجبل الأكراد، وأريحا ومعرة النعمان وخان شيخون ترملا والفقيع وكفرموس ومنطف وترملا ومنطقة جبل الأربعين، ووثق المرصد مقتل 15 مسلحا من فصائل المعارضة خلال قصف جوي واستهدافات بمناطق متفرقة خلال الـ 24 ساعة الفائتة.