تدمير أكبر نفق لحزب الله

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ بيروت

أعلن الجيش الإسرائيلي أمس عن تدمير آخر وأكبر نفق عابر للحدود حفره حزب الله إلى داخل الأراضي الإسرائيلية.

ويبدأ النفق من قرية رامية في جنوب لبنان ويمتد لأمتار عدة بالقرب من مجتمعات زاريت وشيتولا في إسرائيل، وقال الجيش إنه دمر جزء النفق داخل الأراضي اللبنانية، وسد النفق بأكمله باستخدام مواد شديدة الصلابة.

وكان هذا النفق آخر ما تم اكتشافه في أوائل يناير وكان الأكبر والأكثر أهمية من الناحية الاستراتيجية من بين الأنفاق الستة العابرة للحدود التي حفرها حزب الله الإرهابي اللبناني، والتي تم التخطيط لتستوعب العشرات من المسلحين ليهاجموا المجتمعات المجاورة في حرب قادمة.