باحثون يطورون يدا صناعية تسجل اللمسات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - كامبريدج

طور باحثون من الولايات المتحدة الأمريكية صفحة يد صناعية تسجل اللمسات وقوة الضغط من خلال مئات الحساسات.

واستطاع باحثو معهد ماساشوسيتس للتقنية في مدينة كامبريدج الأمريكية، من خلال قفاز منسوج من التريكو من النوع المعروف في الأسواق، وضع خريطة لمس للتعامل مع أشياء يومية مختلفة، مثل الأكواب أو الدبابيس.

ويتوقع فريق الباحثين تحت إشراف سوبرامانيان ساندارام أن تكون لهذه الصفحة استخدامات في صناعة روبوت وأعضاء صناعية وفي البحث العلمي ذي الصلة باليد البشرية، حسبما ذكر الباحثون في دراستهم التي نشرتها مجلة «نيتشر» في عددها الأخير.