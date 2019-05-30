مستشفى أمريكي يحتفل بأصغر مولودة في العالم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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احتفل مستشفى في مدينة سان دييجو الأمريكية بخروج أصغر مولودة في العالم.

وولدت الطفلة «سايبي» في ديسمبر بعد حمل استمر 23 أسبوعا وكان وزنها 245 جراما، وتم تأكيد أنها أصغر طفلة على قيد الحياة في العالم من جانب هيئة «تينيست بابيز ريجستري» التي تديرها جامعة أيوا.

وقال المستشفى «إن حجم الطفلة كان يضاهي تفاحة كبيرة أو علبة عصير، ويمكن وضعها في كف اليد».