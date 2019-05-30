وفاة طلاب في خزان مياه وسط فيتنام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - هانوي

أعلن مسؤول فيتنامي أن خمسة من طلاب إحدى المدارس غرقوا أمس في وسط فيتنام بعد أن حاولت مجموعة من الأطفال إنقاذ صديقة لهم سقطت في خزان أحد السدود.

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وقال رئيس بلدة باك ثانه تران دانه لونج «إن الحادث وقع عندما كانت مجموعة من طلاب الصف الثامن - في سن 14 عاما تقريبا - من مدرسة ثانوية في مقاطعة نجي آن يلعبون بالقرب من أحد السدود في البلدة.

وسقطت طالبة في الماء وحاول الأربعة الآخرون إخراجها، لكنهم سقطوا أيضا في الخزان. ولقي جميع الأطفال الخمسة - أربع فتيات وصبي واحد - حتفهم.

ويغرق نحو 2000 طفل كل عام في فيتنام، وفقا للإحصاءات الحكومية، مما يجعل الغرق هو السبب الرئيس للوفاة بين الأطفال دون سن 15 عاما في البلاد. والكثير من الأطفال في فيتنام لا يعرفون السباحة.