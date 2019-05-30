هوك: سنضرب إيران عسكريا إذا استهدفت مصالحنا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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لوح المبعوث الأمريكي الخاص بإيران بريان هوك أمس بالخيار العسكري لضرب طهران، وقال «منذ أن انسحبنا من الاتفاق النووي انخفض الإنفاق العسكري الإيراني 28% ودخل الاقتصاد في حالة ركود»، وأضاف «سنرد بالقوة العسكرية إذا استهدفت إيران مصالحنا، وأعدنا نشر قواتنا في المنطقة».

وكان هوك يتحدث للصحافيين قبل مناقشة ضربات بطائرات مسيرة على محطتين لضخ النفط في المملكة وهجمات استهدفت 4 سفن، من بينها ناقلتا نفط سعوديتان قبالة ساحل الإمارات.

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وشدد هوك على الموقف الأمريكي قائلا «نعتقد أن الرسالة وصلت إيران حاليا، والكثير من الهجمات التي كنا نخشاها على مصالحنا لم تحدث، أعدنا تموضع قدراتنا العسكرية في المنطقة، وحققنا الردع المرجو، وأضاف «ننتظر نتائج التحقيق في هجوم الناقلات قبل مناقشة الرد المناسب».

وأكد أن إيران لن تتمكن من إنجاز آلية التبادل مع أوروبا ولا طلب عليها، وقال المبعوث الأمريكي الخاص بإيران، «إن هناك دلائل على أن الوضع المالي لحزب الله اللبناني ليس قويا».

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب: «إن إيران باتت دولة ضعيفة، وإنها تسعى لعقد صفقة معنا، وشدد على أنه «إذا أرادت إيران الحوار معنا فأنا مستعد».