، "الخامري" يتابع استكمال أعمال الصيانة بمصليات الأعياد في الطائف ،

محمد بن مسعود - الدمام - لتمكين المصلين من الصلاة فيها يوم عيد الفطر المبارك

قام مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمكة المكرمة الشيخ الدكتور سالم بن حاج الخامري، بجولة تفقدية على مصليات الأعياد بمحافظة الطائف.

وقف "الخامري" لمتابعة استكمال أعمال الصيانة والتشغيل لمصليات العيد في محافظة الطائف، ومخاطبة الجهات ذات العلاقة بتهيئة كل السبل وإدراجها ضمن قائمة المصليات؛ لتمكين المصلين من الصلاة فيها يوم عيد الفطر المبارك.

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، حيث صدر التوجيه بمتابعة جميع أعمال الصيانة والتشغيل والتأكيد على الفرع بالوقوف على جاهزيتها لضمان إقامة صلاة العيد وفق أعلى المستويات لخدمة المصلين، وتهيئة سبل الراحة لهم لأداء هذه الشعيرة العظيمة.