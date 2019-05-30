محمد بن مسعود - الدمام - لضمان سرعة الاستجابة للبلاغات مع زيادة أعداد المعتمرين والزائرين أكد المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة "عبدالعزيز بادومان" أن الهيئة تكثف جهودها في الحرم المكي الشريف؛ نظراً لزيادة أعداد المعتمرين والزائرين هلال ليلتي ٢٧ و٢٩ من رمضان المبارك. وأوضح الطبيب خالد رشيد الثقفي، أن مراكز هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمسجد الحرام قد وضعت خطة تشغيلية خاصة بليلتي 27 و29 رمضان وختم القرآن الكريم، وجارٍ العمل على إعادة انتشار وتمركز الفرق الإسعافية لمراكز إسعاف الحرم المكي الشريف في أكثر من 16 نقطة لتغطية جميع أرجاء المسجد الحرام وأدواره وساحاته الخارجية لضمان سرعة الاستجابة للبلاغات والحالات الإسعافية التي ترد إليهم عن طريق غرفة عمليات منطقة مكة المكرمة أو تطبيق "أسعفني" للهواتف الذكية المدعوم بـ 6 لغات. بـ16 موقعاً بالحرم.. الهلال الأحمر يكثف جهوده خلال ليلتي "27 و29" رمضان عبدالرزاق البجالي الخليج 365 2019-05-30 أكد المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة "عبدالعزيز بادومان" أن الهيئة تكثف جهودها في الحرم المكي الشريف؛ نظراً لزيادة أعداد المعتمرين والزائرين هلال ليلتي ٢٧ و٢٩ من رمضان المبارك. وأوضح الطبيب خالد رشيد الثقفي، أن مراكز هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمسجد الحرام قد وضعت خطة تشغيلية خاصة بليلتي 27 و29 رمضان وختم القرآن الكريم، وجارٍ العمل على إعادة انتشار وتمركز الفرق الإسعافية لمراكز إسعاف الحرم المكي الشريف في أكثر من 16 نقطة لتغطية جميع أرجاء المسجد الحرام وأدواره وساحاته الخارجية لضمان سرعة الاستجابة للبلاغات والحالات الإسعافية التي ترد إليهم عن طريق غرفة عمليات منطقة مكة المكرمة أو تطبيق "أسعفني" للهواتف الذكية المدعوم بـ 6 لغات. Advertisements 30 مايو 2019 - 25 رمضان 1440 11:44 PM لضمان سرعة الاستجابة للبلاغات مع زيادة أعداد المعتمرين والزائرين لضمان سرعة الاستجابة للبلاغات مع زيادة أعداد المعتمرين والزائرين أكد المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة "عبدالعزيز بادومان" أن الهيئة تكثف جهودها في الحرم المكي الشريف؛ نظراً لزيادة أعداد المعتمرين والزائرين هلال ليلتي ٢٧ و٢٩ من رمضان المبارك. وأوضح الطبيب خالد رشيد الثقفي، أن مراكز هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمسجد الحرام قد وضعت خطة تشغيلية خاصة بليلتي 27 و29 رمضان وختم القرآن الكريم، وجارٍ العمل على إعادة انتشار وتمركز الفرق الإسعافية لمراكز إسعاف الحرم المكي الشريف في أكثر من 16 نقطة لتغطية جميع أرجاء المسجد الحرام وأدواره وساحاته الخارجية لضمان سرعة الاستجابة للبلاغات والحالات الإسعافية التي ترد إليهم عن طريق غرفة عمليات منطقة مكة المكرمة أو تطبيق "أسعفني" للهواتف الذكية المدعوم بـ 6 لغات. ، بـ16 موقعاً بالحرم.. الهلال الأحمر يكثف جهوده خلال ليلتي "27 و29" رمضان ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بـ16 موقعاً بالحرم.. الهلال الأحمر يكثف جهوده خلال ليلتي "27 و29" رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.