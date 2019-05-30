، تفاعلاً مع "الخليج 365".. بلدية محايل وجمعية كرامة تباشران إعادة المقابر التي جرفتها السيول لوضعها الطبيعي ،

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أكد محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي لـ"الخليج 365"، أن جمعية كرامة للعناية بالمقابر بمحايل بالتعاون مع البلدية، قامت بإعادة بعض القبور التي تسببت الأمطار في هبوطها إلى وضعها الطبيعي، مؤكداً أنه سيتم العناية بالمقابر وبينها مقبرة مقهب وتسوية القبور التي تعرضت لبعض الأضرار.
وكانت الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة محايل قد تسببت في جرف وهبوط بعض القبور، حيث وثق أحد المواطنين الوضع بإحدى المقابر "مقبرة مقهب" شمال المحافظة، والتي هبطت بعض القبور بها بسبب الأمطار ونشرته "الخليج 365" في حينه، وطالب مواطنون الجهات المختصة بسرعة التحرك لمعالجة الأمر بما يحفظ حرمة الموتى.
تفاعلاً مع "الخليج 365".. بلدية محايل وجمعية كرامة تباشران إعادة المقابر التي جرفتها السيول لوضعها الطبيعيمحمد طيران الخليج 365 2019-05-30
أكد محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي لـ"الخليج 365"، أن جمعية كرامة للعناية بالمقابر بمحايل بالتعاون مع البلدية، قامت بإعادة بعض القبور التي تسببت الأمطار في هبوطها إلى وضعها الطبيعي، مؤكداً أنه سيتم العناية بالمقابر وبينها مقبرة مقهب وتسوية القبور التي تعرضت لبعض الأضرار.
وكانت الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة محايل قد تسببت في جرف وهبوط بعض القبور، حيث وثق أحد المواطنين الوضع بإحدى المقابر "مقبرة مقهب" شمال المحافظة، والتي هبطت بعض القبور بها بسبب الأمطار ونشرته "الخليج 365" في حينه، وطالب مواطنون الجهات المختصة بسرعة التحرك لمعالجة الأمر بما يحفظ حرمة الموتى.
30 مايو 2019 - 25 رمضان 1440
11:44 PM
"الفلقي": سيتم العناية بها وبينها مقبرة مقهب وتسوية التي تعرضت لبعض أضرار
أكد محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي لـ"الخليج 365"، أن جمعية كرامة للعناية بالمقابر بمحايل بالتعاون مع البلدية، قامت بإعادة بعض القبور التي تسببت الأمطار في هبوطها إلى وضعها الطبيعي، مؤكداً أنه سيتم العناية بالمقابر وبينها مقبرة مقهب وتسوية القبور التي تعرضت لبعض الأضرار.
وكانت الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة محايل قد تسببت في جرف وهبوط بعض القبور، حيث وثق أحد المواطنين الوضع بإحدى المقابر "مقبرة مقهب" شمال المحافظة، والتي هبطت بعض القبور بها بسبب الأمطار ونشرته "الخليج 365" في حينه، وطالب مواطنون الجهات المختصة بسرعة التحرك لمعالجة الأمر بما يحفظ حرمة الموتى.
، تفاعلاً مع "الخليج 365".. بلدية محايل وجمعية كرامة تباشران إعادة المقابر التي جرفتها السيول لوضعها الطبيعي ،
المصدر : الخليج 365
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