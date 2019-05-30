، بتوجيه من المدير الفني "سييرا".. الاتحاد يجدد عقد الصحفي لثلاثة أعوام ،

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد السعودي برئاسة المهندس لؤي هشام ناظر عن تجديد عقد اللاعب زياد الصحفي لمدة ثلاثة أعوام، وتمت مراسم توقيع العقد اليوم بين رئيس مجلس الإدارة واللاعب.
وقال نادي الاتحاد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": تمت مراسم توقيع العقد بين رئيس مجلس الإدارة واللاعب، وتمنى لؤي ناظر التوفيق للاعب مع زملائه في الفريق لتحقيق تطلعات الجماهير الاتحادية الوفية، عبر إسعادها بتحقيق الإنجازات.
ويعد زياد الصحفي أحد الركائز الأساسية التي اعتمد عليها المدير الفني للفريق التشيلي خوسيه سييرا حيث خاض اللاعب ذو "24 عاما" 14 مباراة مع الاتحاد كلاعب أساسي في الدوري.
بتوجيه من المدير الفني "سييرا".. الاتحاد يجدد عقد الصحفي لثلاثة أعوامصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-30
أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد السعودي برئاسة المهندس لؤي هشام ناظر عن تجديد عقد اللاعب زياد الصحفي لمدة ثلاثة أعوام، وتمت مراسم توقيع العقد اليوم بين رئيس مجلس الإدارة واللاعب.
وقال نادي الاتحاد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": تمت مراسم توقيع العقد بين رئيس مجلس الإدارة واللاعب، وتمنى لؤي ناظر التوفيق للاعب مع زملائه في الفريق لتحقيق تطلعات الجماهير الاتحادية الوفية، عبر إسعادها بتحقيق الإنجازات.
ويعد زياد الصحفي أحد الركائز الأساسية التي اعتمد عليها المدير الفني للفريق التشيلي خوسيه سييرا حيث خاض اللاعب ذو "24 عاما" 14 مباراة مع الاتحاد كلاعب أساسي في الدوري.
30 مايو 2019 - 25 رمضان 1440
11:43 PM
أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد السعودي برئاسة المهندس لؤي هشام ناظر عن تجديد عقد اللاعب زياد الصحفي لمدة ثلاثة أعوام، وتمت مراسم توقيع العقد اليوم بين رئيس مجلس الإدارة واللاعب.
وقال نادي الاتحاد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": تمت مراسم توقيع العقد بين رئيس مجلس الإدارة واللاعب، وتمنى لؤي ناظر التوفيق للاعب مع زملائه في الفريق لتحقيق تطلعات الجماهير الاتحادية الوفية، عبر إسعادها بتحقيق الإنجازات.
ويعد زياد الصحفي أحد الركائز الأساسية التي اعتمد عليها المدير الفني للفريق التشيلي خوسيه سييرا حيث خاض اللاعب ذو "24 عاما" 14 مباراة مع الاتحاد كلاعب أساسي في الدوري.
، بتوجيه من المدير الفني "سييرا".. الاتحاد يجدد عقد الصحفي لثلاثة أعوام ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر بتوجيه من المدير الفني "سييرا".. الاتحاد يجدد عقد الصحفي لثلاثة أعوام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.