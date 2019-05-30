، بتوجيه من المدير الفني "سييرا".. الاتحاد يجدد عقد الصحفي لثلاثة أعوام ،

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد السعودي برئاسة المهندس لؤي هشام ناظر عن تجديد عقد اللاعب زياد الصحفي لمدة ثلاثة أعوام، وتمت مراسم توقيع العقد اليوم بين رئيس مجلس الإدارة واللاعب.

وقال نادي الاتحاد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": تمت مراسم توقيع العقد بين رئيس مجلس الإدارة واللاعب، وتمنى لؤي ناظر التوفيق للاعب مع زملائه في الفريق لتحقيق تطلعات الجماهير الاتحادية الوفية، عبر إسعادها بتحقيق الإنجازات.

ويعد زياد الصحفي أحد الركائز الأساسية التي اعتمد عليها المدير الفني للفريق التشيلي خوسيه سييرا حيث خاض اللاعب ذو "24 عاما" 14 مباراة مع الاتحاد كلاعب أساسي في الدوري.