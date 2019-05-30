، الملك سلمان: نؤكد أهمية الحفاظ على المكتسبات التنموية لدول الخليج ومواجهة التحديات الإيرانية ،

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انطلقت قبل قليل القمة الخليجية الطارئة التي دعا لها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حفظه الله، برئاسة المملكة العربية السعودية وبحضور قادة دول مجلس التعاون الخليجي الذين توافدوا على قصر الصفا بمكة المكرمة مقر انعقاد القمة الخليجية الطارئة.
حيث بدأت القمة بكلمة لخادم الحرمين الشريفين أكد فيها أهمية الحفاظ على المكتسبات التنموية، ومواجهة التحديات بحزم وعزم أمام السلوك والتدخل الإيراني بالشؤون الداخلية للدول، وتهديد السلام والأمن الدوليين، ودعم الإرهاب والهيمنة، والأعمال التخريبية الأخيرة في الإمارات والسعودية والدعوة للعمل الجاد للحفاظ على مكتسبات دول الخليج العربي وتحقيق السلام لشعوب المنطقة بما فيها الشعب الإيراني.
الملك سلمان: نؤكد أهمية الحفاظ على المكتسبات التنموية لدول الخليج ومواجهة التحديات الإيرانيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-30
انطلقت قبل قليل القمة الخليجية الطارئة التي دعا لها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حفظه الله، برئاسة المملكة العربية السعودية وبحضور قادة دول مجلس التعاون الخليجي الذين توافدوا على قصر الصفا بمكة المكرمة مقر انعقاد القمة الخليجية الطارئة.
حيث بدأت القمة بكلمة لخادم الحرمين الشريفين أكد فيها أهمية الحفاظ على المكتسبات التنموية، ومواجهة التحديات بحزم وعزم أمام السلوك والتدخل الإيراني بالشؤون الداخلية للدول، وتهديد السلام والأمن الدوليين، ودعم الإرهاب والهيمنة، والأعمال التخريبية الأخيرة في الإمارات والسعودية والدعوة للعمل الجاد للحفاظ على مكتسبات دول الخليج العربي وتحقيق السلام لشعوب المنطقة بما فيها الشعب الإيراني.
30 مايو 2019 - 25 رمضان 1440
11:33 PM
خادم الحرمين يعلن انطلاق القمة الخليجية الطارئة بقصر الصفا بمكة المكرمة
انطلقت قبل قليل القمة الخليجية الطارئة التي دعا لها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حفظه الله، برئاسة المملكة العربية السعودية وبحضور قادة دول مجلس التعاون الخليجي الذين توافدوا على قصر الصفا بمكة المكرمة مقر انعقاد القمة الخليجية الطارئة.
حيث بدأت القمة بكلمة لخادم الحرمين الشريفين أكد فيها أهمية الحفاظ على المكتسبات التنموية، ومواجهة التحديات بحزم وعزم أمام السلوك والتدخل الإيراني بالشؤون الداخلية للدول، وتهديد السلام والأمن الدوليين، ودعم الإرهاب والهيمنة، والأعمال التخريبية الأخيرة في الإمارات والسعودية والدعوة للعمل الجاد للحفاظ على مكتسبات دول الخليج العربي وتحقيق السلام لشعوب المنطقة بما فيها الشعب الإيراني.
، الملك سلمان: نؤكد أهمية الحفاظ على المكتسبات التنموية لدول الخليج ومواجهة التحديات الإيرانية ،
المصدر : الخليج 365
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