محمد بن مسعود - الدمام - استقبلهم خادم الحرمين بقصر الصفا بمكة المكرمة استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حفظه الله، قادة دول مجلس التعاون الخليجي الذين بدؤوا حاليًا بالتوافد على قصر الصفا بمكة المكرمة مقر انعقاد القمة الخليجية الطارئة التي دعا لها خادم الحرمين الشريفين، حيث تستضيف المملكة في مكة المكرمة قمتين طارئتين خليجية وعربية اليوم الخميس لمناقشة التطورات في المنطقة، وقمة ثالثة غدًا الجمعة لمنظمة التعاون الإسلامي في نسختها الـ14. قادة دول مجلس التعاون الخليجي يبدؤون بالتوافد على مقر انعقاد القمة الخليجية الطارئة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-30 استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حفظه الله، قادة دول مجلس التعاون الخليجي الذين بدؤوا حاليًا بالتوافد على قصر الصفا بمكة المكرمة مقر انعقاد القمة الخليجية الطارئة التي دعا لها خادم الحرمين الشريفين، حيث تستضيف المملكة في مكة المكرمة قمتين طارئتين خليجية وعربية اليوم الخميس لمناقشة التطورات في المنطقة، وقمة ثالثة غدًا الجمعة لمنظمة التعاون الإسلامي في نسختها الـ14. 30 مايو 2019 - 25 رمضان 1440 Advertisements 11:01 PM استقبلهم خادم الحرمين بقصر الصفا بمكة المكرمة استقبلهم خادم الحرمين بقصر الصفا بمكة المكرمة استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حفظه الله، قادة دول مجلس التعاون الخليجي الذين بدؤوا حاليًا بالتوافد على قصر الصفا بمكة المكرمة مقر انعقاد القمة الخليجية الطارئة التي دعا لها خادم الحرمين الشريفين، حيث تستضيف المملكة في مكة المكرمة قمتين طارئتين خليجية وعربية اليوم الخميس لمناقشة التطورات في المنطقة، وقمة ثالثة غدًا الجمعة لمنظمة التعاون الإسلامي في نسختها الـ14. ، قادة دول مجلس التعاون الخليجي يبدؤون بالتوافد على مقر انعقاد القمة الخليجية الطارئة ،

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