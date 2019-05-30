بالصور: الدفاع المدني يعثر على جـثة الطفل المفقود في سيول العارضة بعد 7 أيام من البحث

عثرت فرق الدفاع المدني في العارضة على جـثة الطفل المفقود بسيل وادي جيزان على بعد 10 كيلومترات و200 متر من موقع السقوط. أوضح ذلك متحدث الدفاع المدني بجازان بالنيابة الرائد محمد آل صمغان، داعيا الله أن يتغمده بواسع مغفرته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

وثمن جهود كافة الفرق والمتطوعين المتواصلة التي ساهمت في العثور على المفقود، مجدداً تحذيراته من عدم النزول والمجازفة في مجاري السيول وبطون الأودية، سائلاً اللهَ للجميع السلامة من سوء.

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