تكليف 3 قيادات جدد برئاسة بلديات الرس والبدائع والبصر بالقصيم

أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، عدة قرارات إدارية تقضي بتكليف قيادات بلدية بمنطقة القصيم، تماشيًا مع أهمية المرحلة الحالية وضرورة مضاعفة الجهود لتطوير العمل البلدي والارتقاء به تلبيةً لتطلعات كافة المستفيدين من خدماته.

وشملت القرارات: تكليف كلٍّ من: المهندس صالح بن عبدالله السهلي رئيسًا لبلدية محافظة الرس، والمهندس عبدالقادر بن عبدالرحمن المشيقح رئيسًا لبلدية محافظة البدائع.

كما أصدر أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي، قرارًا يقضي بتكليف المهندس باسم بن عبدالله الباهلي رئيسًا لبلدية البصر.

