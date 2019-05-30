البكيرية تستعد للعيد بتزيين الشوارع وتهيئة المصليات

شرعت بلدية محافظة البكيرية، في تزيين شوارع المحافظة والمراكز التابعة استعدادًا لعيد الفطر، وجهزت مصليات العيد من خلال نظافتها وتأهيلها لاستقبال صلاة العيد.
وأوضح رئيس بلدية البكيرية يوسف بن عبدالله الخليفة، أنه تم تكليف الإدارات الخدمية بتزيين شوارع المحافظة والمراكز التابعة لها، بعقود الزينة والأشكال الجمالية وتهيئة الحدائق والمنتزهات العامة وصيانتها وتكثيف أعمال النظافة بها، لاستقبال عيد الفطر المبارك.
وأضاف: تم تجهيز مصليات العيد والقيام بأعمال النظافة بها، بالإضافة إلى تكثيف أعمال النظافة في الأحياء والساحات العامة.
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