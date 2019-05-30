إشادة ألبانية بجهود السعودية في خدمة المسلمين بكل بقاع الأرض

أكَّد مدير المركز الإسلامي في ألبانيا الشيخ نجم الدين، اليوم الخميس، أنَّ المملكة العربية السعودية لها مكانة عظيمة في قلوب المسلمين وبخاصة مسلمي ألبانيا، مشيدًا بجهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع في خدمة الإسلام والمسلمين في شتى بقاع الأرض.

جاء ذلك خلال زيارته لمقر المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجياد في مكة، واطلع من خلالها على الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وإهدائه مصحفًا مترجمًا بلغة ألبانيا، وذلك بعد أدائه مناسك العمرة، وسط الخدمات المتكاملة من كل القطاعات الحكومية والأهلية، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وقال نجم الدين إنّ قمم مكة الثلاث التي دعا إليها خادم الحرمين الشريفين لإقامتها بجوار البيت الحرام، ستسهم في وحدة الأمة الإسلامية وتوحيد الصف، آملًا بتوصيات تحقق الأمن والسلام للمسلمين.

ورفع مدير المركز، الشكر والثناء لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، على عنايتهما ورعايتهما بالإسلام والمسلمين، وما يقدمان لقاصدي الحرمين الشريفين من المعتمرين والحجاج، كما شكر الشعب السعودي على كرمهم وجودهم والحفاوة التي تلقاها خلال إقامته بالمملكة.