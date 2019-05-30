«تراحم جازان» تنظم رحلة عمرة لأسر السجناء

نظم أستاذ جامعي سعودي متخصص في جراحة العظام من أبناء محافظة صامطة ويعمل بمدينة الرياض، رحلة إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة لعدد من المفرج عنهم وزوجات وأبناء وبنات النزلاء، مع تحمله لجميع نفقاتهم من سكن وإعاشة وتنقلات لحين عودتهم للمنطقة، تقديرًا منه لظروفهم.



يأتي ذلك في إطار التفاعل الاجتماعي مع دعوة لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم «تراحم» بمنطقة جازان لكفالة أسر النزلاء والنزيلات والمساهمة في التخفيف من معاناتهم وإدخال البهجة والسرور إلى نفوسهم في رمضان.

وأوضحت رئيسة القسم النسائي باللجنة عائشة بنت شاكر الزكري بأن هذه الرحلة التي انطلقت فجر اليوم الخميس تضم ستة وأربعين فردًا من المشمولين بخدمات اللجنة، معربة عن شكر وتقدير رئيس وأعضاء وعضوات اللجنة لهذا المتبرع الكريم على تفاعله مع أوضاع أسر السجناء بمنطقة جازان.

