بالصور.. كلمات خادم الحرمين تُزيِّن مكة وجدة والمدينة

تصدَّرت كلمات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، عن شرف خدمة الحرمين الشريفين ووحدة الصف العربي والإسلامي المشهد العام في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة، حيث جرى عرضها على شاشات مطاري الملك عبدالعزيز في جدة والأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة وعدد من القطاعات الحيوية.

هذه الكلمات سبق أن ألقاها الملك سلمان في مناسبات رسمية داخل المملكة وخارجها، وتحمل مضامينها اهتمام المملكة بخدمة الحرمين الشريفين وتشرفها بذلك العمل، إضافةً إلى حرص المملكة على وحدة الصف العربي والإسلامي.

وأخرجت وكالة الأنباء السعودية «واس» هذه الكلمات في صورة إنفوجرافيك بمناسبة استضافة المملكة العربية أعمال القمتين الطارئتين الخليجية والعربية اللتين دعا إلى عقدهما الملك سلمان، مع القمة الإسلامية الاعتيادية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي في مكة المكرمة خلال الفترة من 25- 26 رمضان 1440هـ.

ووضعت الوكالة، هذه الكلمات في قوالب إنفوجرافيك فنية بمقاسات متنوعة تتناسب مع طبيعة الوسائل التقليدية والإلكترونية بما في ذلك واتساب الذي سهّل تناقلها بين الأوساط العامة والمتابعة للشأن السعودي باللغة العربية واللغات التي ترجمت إليها وهي الإنجليزية، الفرنسية، الروسية، الصينية، الإندونيسية، الأوردية.

وعرضت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتوجيهات من رئيسها الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس هذه اللوحات على شاشات برج الصفوة، ومبنى الرئاسة، وبرج أجياد المواجهة للساحات، والقشاشية، وباب الملك فهد، وباب إسماعيل، بالإضافة إلى الشاشات المحيطة المسجد النبوي.

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كما عرض مطار الملك عبدالعزيز في جدة اللوحات على شاشات صالات المطار بما في ذلك صالة استقبال الحجاج وذلك بمتابعة من مدير المطار عصام بن فؤاد نور، ومدير عام العلاقات العامة والإعلام تركي بن معلوي الذيب.

وتم كذلك عرض اللوحات في صالة الحجاج التي وقف عليها مدير إدارة الصيانة بشركة إدارة وتطوير مشروعات الموانئ «مشغل صالات الحج والعمرة» المهندس راكان التركي، بينما قام مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة ممثلًا في الشركة المشغلة "طيبة" بعرض اللوحات على شاشات المطار.

ولاقت اللوحات انتشارًا واسعًا حيث عرضت في صالات مشروع قطار الحرمين في مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة، وقال المهندس عبدالله غازي إنَّها وجدت إقبالًا كبيرًا من مرتادي المحطة حيث حرصوا على قراءة هذه الكلمات التي عرضت بلغاتها الست.

وجرى بث هذه الكلمات بلغاتها السبع على شاشات المركز الإعلامي للقمم الثلاث في فندق فوربوينت باي شيرتون بمكة المكرمة.