«الأمن العام»: 5 مظاهر سلبية تؤثر على سلامة قاصدي المسجد الحرام

نبَّهت إدارة الأمن العام، اليوم الخميس، إلى بعض المظاهر السلبية التي تؤثر على سلامة قاصدي المسجد الحرام.

وقال الحساب الرسمي للأمن على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنّ من هذه المظاهر التدافع، وعكس السير، وافتراش الطريق، وحمل الأمتعة، وعدم التقيُّد بتعليمات رجال الأمن.

وكان مدير الأمن العام، قائد قوات أمن العمرة الفريق أول خالد بن قرار الحربي قد أطلع وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، على نتائج تنفيذ مراحل الخطة الأمنية للعمرة، والجهود الجارية لتنفيذ الخطط الخاصة بإدارة وتنظيم حركة زوار المسجد الحرام وأدائهم لنسكهم خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان.

وتفقَّد وزير الداخلية أمس الأربعاء، خدمات الأمن في المسجد الحرام، وتناول وجبة الإفطار مع رجال الأمن، وحرص على نقل تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، لرجال الأمن المشاركين في مهمة العمرة لهذا العام، وتقديرهما للجهود التي يبذلونها خدمة لقاصدي الحرمين الشريفين.