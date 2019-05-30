تجربة حية.. الوفود الإعلامية لـ«قمم مكة» تطّلع على مراحل كسوة الكعبة (صور)

استضافت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم الخميس، الوفود الإعلامية المشاركة في القمم الثلاث التي دعا إليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والمنعقدة في مكة المكرمة.

وأفاد بيانٌ صادرٌ عن «رئاسة الحرمين»، اطلعت عليه «عاجل»، بأنّه سعيًا لإبراز جهود المملكة في خدمة الحرمين الشريفين، نظّمت الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بالرئاسة، بالتعاون مع المركز الإعلامي للقمم الثلاث، زيارةً للوفود الإعلامية العربية والإسلامية لمجمع الملك عبدالعزيز لصناعة كسوة الكعبة المشرفة ومعرض عمارة الحرمين الشريفين بمكة.

وكان في استقبالهم مدير عامّ إدارة المعارض المهندس ماهر الزهراني، ومساعد مدير مجمع الملك عبدالعزيز لصناعة الكسوة هشام علاء الدين، ومساعد مدير عام العلاقات والإعلام والاتصال لشؤون الإعلام هاني حيدر وعددٌ من منسوبي الرئاسة.

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وفي بداية الزيارة، شاهد الوفد فيلمًا تعريفيًّا عن مراحل صناعة كسوة الكعبة المشرفة، تلا ذلك شرحٌ مبسطٌ قدمه مساعد مدير المجمع خلال الجولة على مراحل صناعة الكسوة، كما شاهد الوفد نموذجًا حيًّا لمراحل صناعتها والآلات التقنية المستخدمة ومشاهدة صناع الكسوة خلال عملية التصنيع.

بعد ذلك، أجرى الوفد الإعلامي زيارةً لمقر معرض عمارة الحرمين الشريفين، حيث كان في استقبالهم مدير عام إدارة المعارض المهندس ماهر الزهراني، الذي اصطحبهم في جولة لمشاهدة مقتنيات المعرض الثمينة والتي تتمثل في الحقبة الإسلامية الأولى وحتى العهد السعودي الزاهر، واستمع الوفد خلال الجولة لشرح عن المقتنيات التي يحتويها المعرض، مبدين إعجابهم بما شاهدوا من مقتنيات.

وفي ختام الجولة، قدَّم معرض عمارة الحرمين الهدايا الوفد الإعلامي المشارك في القمم الثلاثة التي ستعقد في مكة المكرمة.

