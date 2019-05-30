أمطار رعدية مصحوبة بزخات برد على 7 مناطق بالمملكة.. الجمعة

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن تكون الفرصة مهيأة لهطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على بعض مناطق المملكة، غدًا الجمعة.
وقالت هيئة الأرصاد، في بيان صادر عنها اليوم الخميس، إن مرتفعات مناطق جازان، وعسير، والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة تتأثر بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد، يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها كذلك على أجزاء من منطقتي حائل وتبوك.
وحول حالة البحر الأحمر، قالت هيئة الأرصاد، إن حركة الرياح السطحية تكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-38 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وتتحول إلى جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-38كم/ساعة على الجزء الجنوبي، فيما يتراوح ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف.
أما عن الخليج العربي، فأكدت هيئة الأرصاد، أن حركة الرياح السطحية تكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف.
وفي ما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على معظم مدن ومناطق المملكة:
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