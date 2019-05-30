نفَّذ مكتب الدعوة بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان، اليوم الخميس، توزيع هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود من التمور لعام 1440هـ في أقاليم ومدن وقرى جمهورية باكستان الإسلامية.
ويعد هذا البرنامج جزءًا من المشروعات التي وجَّه خادم الحرمين بإقامتها في شهر رمضان المبارك في عدد من الدول، بحسب وكالة الأنباء السعودية.
وثمّن الشعب الباكستاني هدية خادم الحرمين الشريفين، ودعم حكومة المملكة المتواصل في جميع المجالات.
ويتم تنفيذ البرنامج تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد خلال شهر رمضان المبارك، بتوجيهات مباشرة من الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، حيث تم توزيع التمور على الفقراء والمستحقين، في الأقاليم والمدن والقرى النائية وعلى المساجد ومراكز التفطير.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. توزيع هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور في أقاليم باكستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.