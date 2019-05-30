بالصور.. توزيع هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور في أقاليم باكستان

نفَّذ مكتب الدعوة بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان، اليوم الخميس، توزيع هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود من التمور لعام 1440هـ في أقاليم ومدن وقرى جمهورية باكستان الإسلامية.

ويعد هذا البرنامج جزءًا من المشروعات التي وجَّه خادم الحرمين بإقامتها في شهر رمضان المبارك في عدد من الدول، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وثمّن الشعب الباكستاني هدية خادم الحرمين الشريفين، ودعم حكومة المملكة المتواصل في جميع المجالات.

ويتم تنفيذ البرنامج تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد خلال شهر رمضان المبارك، بتوجيهات مباشرة من الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، حيث تم توزيع التمور على الفقراء والمستحقين، في الأقاليم والمدن والقرى النائية وعلى المساجد ومراكز التفطير.

