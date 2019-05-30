بالصور.. «مدني العارضة» يعثر على جثة الطفل المفقود بسيول جيزان

أعلنت المديرية العامة الدفاع المدني، اليوم الخميس، العثور على جثة الطفل المفقود بعد أن جرفته سيول وادي جيزان بمحافظة العارضة.

وقالت المديرية -في تغريدة مقتضبة نشرها حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»-: «مدني العارضة يعثر على جثة الطفل المفقود بسيل وادي جيزان على بعد 10 كيلومترات و200 متر من موقع السقوط نسأل الله له أن يجعله شفيعًا لوالديه وأن يلهم أهله الصبر والسلوان».

وكانت فرق الدفاع المدني بجازان قد كثّفت جهودها خلال الأيام الماضية من أجل العثور على الطفل البالغ من العمر ثماني سنوات بعد أن جرفته السيول.

وشهدت منطقة جازان مؤخرًا، هطول أمطار بين متوسطة وغزيرة، صاحبها تدفق للسيول وجريان للأودية، وتركزت على محافظات القطاعات الجبلية.

وسبق هطول الأمطار، صدور تنبيه من قِبل الإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إلى أهالي جازان، بأنّ الحالة الجوية قد تؤدي إلى جريان السيول.