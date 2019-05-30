بالفيديو... الملك سلمان يستقبل قادة الدول الخليجية والعربية في قصر الصفا في مكة

وصل العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الخميس، إلى قصر الصفا في مكة، لاستقبال قادة الدول الخليجية والعربية، لحضور القمة العربية.

​وتستضيف مكة المكرمة القمة الإسلامية في دورتها العادية يوم الجمعة 31 مايو/ أيار، بينما دعا الملك سلمان لقمتين (عربية وخليجية)، يوم الخميس 30 مايو، لبحث التطورات، التي تشهدها المنطقة.

واستقبل الملك سلمان ملك البحرين، الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، في قصر الصفا.

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كما استقبل ممثل سلطنة عمان، وأمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

ودعا الملك سلمان في 19 مايو/ أيار قادة مجلس التعاون لدول الخليج والدول العربية، من أجل عقد قمة خليجية وعربية طارئتين يوم الخميس 30 مايو/ أيار، وذلك من أجل التشاور والتنسيق مع الدول الشقيقة في كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، في ظل الاعتداءات الأخيرة على المملكة والإمارات.

ويأتي عقد القمتين بالتزامن مع انعقاد القمة الإسلامية، المقررة في 31 مايو/ أيار، في مكة أيضا.