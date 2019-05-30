أغلقت إدارة الرقابة الصحية في بلدية الخرج 3 مطاعم بمدينة السيح، بسبب مخالفات للاشتراطات الصحية والنظامية. وقال رئيس بلدية الخرج المهندس أحمد البكيري، إن «البلدية قامت بمصادرة كميات من المواد الغذائية، وتطبيق الغرامات اللازمة بحدها الأعلى بحق المخالفات بموجب لائحة الجزاءات البلدية»، وشدد على أهمية المتابعة لكل ما يقدم للمستهلك، والتأكد من سلامة المواد الغذائية، وصلاحيتها للاستهلاك.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إغلاق 3 مطاعم في السيح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.