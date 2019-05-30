نقل 39.8 مليون راكب من وإلى المسجد الحرام

ونقل أكثر من 6.2 ملايين راكب من مواقف أجياد المصافي، بينما تم نقل أكثر من 4 ملايين راكب من ساحة باب علي، ومن محطة باب الملك عبدالعزيز تم نقل 2.225.088 راكبا. أما محطة جرول فنقلت 4.404.263 راكبا، ومن محطة جبل الكعبة تم نقل 1.547.022 راكبا، ومحطة أجياد أكثر من 1.7 مليون راكب، ومحطة شعب عامر 13.515.189 راكبا، وأخيرا محطة ريع بخش فقد تم نقل أكثر من 6.1 ملايين راكب.
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