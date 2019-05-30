راصد لتقييم أداء مكاتب الخدمة في مكة والمشاعر

أطلقت المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية برنامج «الراصد الميداني» للمراقبة والتقييم لأداء مكاتب الخدمة الميدانية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ودشّن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية المهندس عباس قطان البرنامج الذي يترأسه نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الدكتور محمد بياري، وتهدف المؤسسة من إطلاق البرنامج إلى الوقوف على جودة الخدمات المقدمة من مكاتب الخدمة الميدانية لحجاج بيت الله الحرام التابعين للمؤسسة، والخروج بتقييم للأداء العام أثناء موسم الحج، وتطوير وتحسين الخدمات للمواسم المقبلة، من خلال رفع تقارير مفصلة عن الملاحظات التي يتم رصدها أثناء الجولات الميدانية، ويأتي البرنامج ضمن خطة المؤسسة في التحول لشركة مساهمة مغلقة، ومساعيها لتجويد الخدمات، ورفع مستوى العناية الكاملة بضيوف الرحمن، وجرى التدشين خلال الاجتماع التنسيقي الذي حضره رئيس مجلس الإدارة ونائبه، وعضو مجلس الإدارة المشرف على إدارة تقنية المعلومات والمسار الإلكتروني ماهر جمال، وعضوة مجلس الإدارة المشرفة على القسم النسائي والجودة وخدمة العملاء الدكتورة حنان عنقاوي، وعدد من الأعضاء.



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