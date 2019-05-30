خطة عاجلة لبناء مدارس حكومية في الأحياء المكتظة

صدرت توجيهات عليا لوزارة التعليم تقضي بأن تقوم الوزارة بوضع خطة عاجلة لإنشاء مبانٍ لمدارس الأحياء المكتظة بالسكان، والموجود بها مدارس مستأجرة، وأن توضع خطة لبناء عموم المدارس في المملكة يتم تنفيذها خلال خمس سنوات، ونص أمر سامٍ -اطلعت عليه «دوت الخليج»- على الالتزام بالأمر رقم 37489 بتاريخ 19/ 9/ 1423 الصادر بالموافقة على توصيات اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة أوضاع المنشآت التعليمية. تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الوزارية المشار إليها في الأمر السامي وضعت عددا من التوصيات، من أهمها معالجة أوضاع المنشآت التعليمية، وتخفيض تكلفة التعليم، وإعطاء الأولوية في اعتماد مشروعات إنشاء المباني المدرسية الحكومية كبديل عن المباني التي ثبتت ضرورة إخلائها، ولا توجد بالقرب منها مبانٍ مناسبة يمكن استئجارها. كما أوصت اللجنة بوضع آلية محددة لمعالجة أوضاع المنشآت التعليمية على المدى الطويل، عن طريق إدراج إحلال مبانٍ تعليمية حكومية بديلة عن المباني المستأجرة، ضمن الخطة الوطنية المحددة من الجهات التعليمية والإجراءات الخاصة بتطبيق ذلك، وأن تقوم الجهات التعليمية عند إعداد خططها المستقبلية بتضمينها قواعد معلومات عن حالة المباني المدرسية، وما تحتاج إليه من إصلاحات.



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