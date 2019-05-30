مكاتب بريد عسير تفوق 5 مناطق

الرياض الأعلى
بلغت عدد المكاتب البريدية في المملكة حسب تقرير إحصائي حديث لعام 2019/2018 من البريد السعودي، 683 مكتبا في 13 منطقة تصدرتها الرياض ومكة المكرمة، بواقع 168 مكتبا بريديا بمنطقة الرياض، و110 مكاتب في مكة المكرمة، ثم المنطقة الشرقية 93 مكتبا، حيث تعد هذه المناطق الثلاثة الأكثر في عدد المكاتب.
عسير الرابعة
تأتي منطقة عسير رابعة في عدد المكاتب البريدية، حيث يوجد بها 89 مكتبا بريديا، ثم القصيم (58 مكتبا بريديا)، ثم المدينة المنورة (32 مكتبا بريديا)، جازان (30 مكتبا بريديا)، ثم الباحة (25 مكتبا بريديا)، ثم حائل (24 مكتبا بريديا)، ثم تبوك والجوف بواقع 10 مكاتب بريدية في كل منهما، وأخيرا يوجد في منطقتي الحدود الشمالية ونجران في كل منهما 12 مكتبا بريديا.
المكاتب خلال عامين
يذكر أن في العام الماضي بلغت عدد المكاتب في المملكة 590 مكتبا، بزيادة قدرها 20 مكتبا بريديا عن العام الذي قبله الذي بلغت فيه عدد المكاتب البريدية 570 مكتبا بريديا.
- يوجد 683 مكتبا بريديا في المملكة
- الرياض ومكة والشرقية الأكثر في عدد المكاتب
- الحدود الشمالية أقل المناطق
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