السعودية اليوم / قائد عسكري يمني : معركة كسر الحصار عن محافظة تعز مستمرة وسط تراجع ميليشيا الانقلاب



عدن 25 رمضان 1440 هـ الموافق 30 مايو 2019 م واس

أكد قائد محور تعز اليمنية، اللواء الركن سمير الصبري، اليوم، استمرار معركة كسر الحصار عن المدينة وسط تراجع ميليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من ايران.

وأوضح "الصبري"، وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية، خلال تفقده الخطوط الأمامية للجبهة الشمالية، أن المعركة تهدف إلى كسر الحصار عن المحافظة، وأن الجيش يتقدم بخطى ثابتة".

وأضاف، "أن الجيش أحرز تقدماً ميدانياً وحرر مواقع مهمة ومطلة وحاكمة في الجزء الشمالي الغربي للمدينة"، مثمناً صمود وبسالة عناصر قواته في مواجهة الميليشيا الانقلابية التي باتت تلفظ أنفاسها الأخيرة.

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21:58ت م

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