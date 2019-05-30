السعودية اليوم / بلدية مركز بحر أبوسكينه بمحايل تدشن مبادرة حسن الوفادة



محايل 25 رمضان 1440 هـ الموافق 30 مايو 2019 م واس

دشنت بلدية مركز بحر أبوسكينه التابعة لمحافظة محايل أمس, مبادرة حسن الوفادة "مرحباً ألف في عسير"، بحضور محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي، ومنسوبي البلدية، وعدد من مديري الإدارات الحكومية والأمنية, وذلك بمقر البلدية.

وأوضح رئيس البلدية المهندس محمد بن مرزن عسيري، أن المبادرة تأتي بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، ومتابعة من أمين المنطقة, مشيراً إلى أن جميع المواقع قد تزينت بمبادرة حسن الوفادة حيث تم تركيب شاشات الإلكترونية تحمل مبادرة حسن الوفادة.

وأشار المهندس عسيري إلى أنه تم وضع الملصقات على المركبات التابعة للبلدية واللوحات الترحيبية بالمركز واللوحات الدعائية, مبيناً أنه سيتم تخصيص رقم جوال خاص بحسن الوفادة للاستفسارات من المواطن أو المقيم وذلك بهدف الوصول للمواقع السياحية بالمركز.

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21:54ت م

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