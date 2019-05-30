السعودية اليوم / رئيس جمهورية جامبيا يصل إلى جدة



جدة 25 رمضان 1440 هـ الموافق 30 مايو 2019 م واس

وصل فخامة الرئيس آداما بارو رئيس جمهورية جامبيا، إلى جدة اليوم، للمشاركة في القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي ستعقد بمكة المكرمة.

وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمين العام المساعد لمنظمة التعاون الإسلامي للشؤون السياسية عبدالله عبدالرحمن عالم, ومعالي أمين محافظة جدة صالح التركي، والمستشار بوزارة الخارجية رئيس بعثة الشرف رضوان مرداد، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي، ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.

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21:37ت م

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