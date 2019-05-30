السعودية اليوم / الوفود الإعلامية المشاركة في قمم مكة تزور مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة ومعرض عمارة الحرمين



مكة المكرمة 25 رمضان 1440 هـ الموافق 30 مايو 2019 م واس

زارت الوفود الإعلامية المشاركة في القمم الثلاث المنعقدة حالياً في مكة المكرمة اليوم، مجمع الملك عبدالعزيز لصناعة كسوة الكعبة المشرفة ومعرض عمارة الحرمين الشريفين بمكة، للاطلاع على جهود الدولة المباركة - حفظها الله - في خدمة الحرمين الشريفين.

وشاهدت الوفود فيلما تعريفياً عن مراحل صناعة كسوة الكعبة المشرفة، مستمعين إلى شرح مبسط من مساعد مدير مجمع الملك عبدالعزيز خلال الجولة على مراحل صناعة الكسوة، كما شاهدت الوفود نموذجاً حياً لمراحل صناعتها والآلات التقنية المستخدمة ومشاهدة صناع الكسوة خلال عملية التصنيع.

بعد ذلك زارت الوفود الإعلامية مقر معرض عمارة الحرمين الشريفين شاهدوا خلالها مقتنيات المعرض الثمينة، والتي تتمثل في الحقبة الإسلامية الأولى وحتى العهد السعودي الزاهر.

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21:27ت م

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