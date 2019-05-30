

الباحة 25 رمضان 1440 هـ الموافق 30 مايو 2019 م واس

وقع أمين منطقة الباحة علي بن محمد السواط أمس، عقد معالجة التشوه البصري، مع إحدى المؤسسات الوطنية بمبلغ 22,195,899 ريالاً، وذلك في مكتبة بالأمانة، بحضور وكيل الأمين للخدمات المهندس خالد بن عبداللطيف الزهراني.

وأوضح الدكتور السواط أن هذا المشروع يضاف إلى العديد من المشروعات البلدية والخدمة التي تشهدها مختلف مدينة ومحافظات الباحة، التي تهدف لخدمة المنطقة والأهالي والزوار.

// انتهى //

20:42ت م

0156





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمين الباحة يوقع عقد لمشروع معالجة التشوه البصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.