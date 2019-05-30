انت الان تتابع تفاصيل خبر ماذا دار بين أمير الكويت ورئيس وزراء قطر قبيل قمة مكة؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 30 مايو 2019 09:51 مساءً - التقى أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الخميس، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني.

وجرى اللقاء في مقر إقامة أمير الكويت في قصر الضيافة، وذلك على هامش فعاليات قمم مكة الثلاث، التي تنطلق مساء اليوم في السعودية وتستمر حتى الجمعة.

واستعرض الجانبان "العلاقات الأخوية بين البلدين، وأهم الموضوعات المدرجة على أعمال القمة الطارئة لمجلس التعاون الخليجي، والقمة العربية، والدورة الـ14 لمؤتمر القمة الإسلامية".

وحضر اللقاء مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة، والشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ونايف فلاح الحجرف وزير المالية، وفهد الشعلة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.

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ووصل رئيس الوزراء القطري، في وقت سابق من اليوم، إلى مدينة جدة السعودية ومنها إلى مكة؛ لترؤس وفد بلاده في القمم الثلاث.

وزيارة آل ثاني إلى السعودية تعد الأولى لأرفع مسؤول قطري منذ بدء الأزمة الخليجية وحصار قطر، في 5 يونيو 2017.

ودعت الرياض إلى القمتين العربية والخليجية في ظل تصاعد التوتر بين إيران من جهة، وبعض دول الخليج والولايات المتحدة الأمريكية من جهة أخرى.

وتصاعد التوتر في الخليج جراء تخلي إيران عن بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، تزامناً مع مرور عام على انسحاب واشنطن من الاتفاق متعدد الأطراف.

وتعصف بمنطقة الخليج أزمة سياسية، بعدما فرضت كل من السعودية والإمارات والبحرين حصاراً على قطر بتهم منها دعم الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة بشدة.