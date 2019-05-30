فيديو.. ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد يصل جدة

2019-05-30

متابعات الخليج 365 - جدة

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وصل منذ قليل إلى جدة، ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد لحضور قمم مكة المكرمة التاريخية، حيث كان في استقباله صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة.

وتنطلق مساء اليوم في مكة المكرمة، أطهر بقاع الأرض، قمتين خليجية وعربية، كما تنطلق غدًا القمة الإسلامية التاريخية.