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العثور على مفقود سيول العارضة متوفيًا بعد 7 أيام من البحث
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد- جازان
تمكّنت فرق الإنقاذ والغوص والمتطوعين مساء اليوم الخميس من العثور على جثة المفقود بسيل وادي جيزان بمحافظة العارضة، وذلك بعد أسبوع من عمليات البحث المتواصلة، حيث تمّ العثور على جثة المفقود في منطقة كثيفة بالأشجار بالقرب من سد وادي جيزان على بعد 10 كيلو من موقع السقوط.
وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، أنه بعد سبعة أيام من عمليات البحث المتواصلة عن المفقود بسيل وادي جيزان بمحافظة العارضة تمكّنت فرق الإنقاذ والغوص والمتطوعين من العثور على جثة المفقود في منطقة كثيفة بالأشجار، بالقرب من سد وادي جيزان على بعد 10 كيلو و200 متر من موقع السقوط.
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